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Günün bombası: Mehmet Ağar, GS yönetimine giriyor

GÜNÜN BOMBASI: MEHMET AĞAR, GS YÖNETİMİNE GİRİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak seçimde listesine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı da almayı planlıyor.

Tarih : 22 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Günün Bombası: Mehmet Ağar, Gs Yönetimine Giriyor(7/10)3

Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırmak için gerçekleştirilen toplantıdan sürpriz bir şekilde seçim kararı da çıkmıştı. Sarı-kırmızılı camiada 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde muhalif kanat zamanın dar olmasından yakınıyor.

Camianın önde gelen isimlerinden Ünal Aysal, Adnan Polat, Ali Dürüst ve Cem Kınay'ın aday olmayacakları öğrenilirken mevcut Başkan Dursun Özbek'in çok sağlam isimleri listesine almayı düşündüğü belirtildi.

GÜÇLÜ GALATASARAY İÇİN GÜÇLÜ İSİMLER

Edinilen bilgilere göre başta Mehmet Ağar olmak üzere önemli isimler Galatasaray'ın yönetiminde yer alacak. Dursun Özbek'in güven tazelemesine ve başkanlığa devam etmesine kesin gözüyle bakılırken en önemli kozlarının ise Mehmet Ağar, Ali Fatinoğlu, Cemal Özgörkey ve Dinçer Azaphan olacağı öğrenildi.

MEHMET AĞAR:

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile en kısa zamanda bir görüşme yapılacağı ve deyim yerindeyse marka bir isim, güçlü ve saygınlığı olan bir Galatasaraylı olan Ağar'ın ikna edileceği konuşuluyor.

ALİ FATİNOĞLU:

Başarılı bir işadamı, önemli bir markanın başında ve parayı yönetmesini iyi biliyor, bu konuda nitelikli, çeşitli projelerle Dursun Özbek'e dışarıdan fikirler vererek gelirlerin arttırılması için gayret gösteriyor. Genel kurullarda kürsüden de dile getirerek, basın aracılığıyla da dile getirerek gelir kalemlerinin arttırılması için projeler sunuyor.

CEMAL ÖZGÖRKEY:

Başarılı bir işadamı, yöneticilik deneyimi oldukça fazla, daha önce Galatasaray yönetimlerinde önemli görevlerde yer aldı. Böyle bir tecrübe Dursun Özbek ve Galatasaray'ın çok işine yarayacak yorumları yapılıyor.

DİNÇER AZAPHAN:

Son yıllarda dikkat çeken bir Galatasaraylı. Genç ve başarılı bir işadamı. Kulübü'nü düşünen ve fayda sağlamak için katkıda bulunmak adına sarı-kırmızı renklere karşılıksız gönül verenlerden ve sempatik tavırlarıyla da sevilen bir isim haline geldi.

MEVCUT YÖNETİMDEN 5 KİŞİYLE DEVAM

Başkan Dursun Özbek'in yönetiminden daha önce Cüneyt Tanman, Tayfun Demir, Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer istifa ederek ayrılmışlardı.

Yenilenecek listede mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Tarık Taşar, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Ali Yüce ve Ural Aküzüm'ün de yer alması bekleniyor.

YENİ İSİMLER İÇİN DİĞER ADAYLAR

Mehmet Ağar, Ali Fatinoğlu, Cemal Özgörkey ve Dinçer Azaphan'ın yanı sıra Işın Çelebi, Mehmet İpekdokuyan, Mete İlkiz ve Erdal Arslan da yönetim için düşünülen isimler arasında yer alıyorlar.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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