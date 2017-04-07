

Yeni nesil bir dünyaya doğru hızla adımlar atılırken bu gelişime ayak uyduramayan firmalar yok olmaya yüz tutacak. Şu an için dünyanın en büyük firmaları da olsalar, doğru zamanda doğru hamleleri yapmadıkları için otomobil devleri yok olabilir. Bu firmalar arasında Mercedes de bulunuyor.



İnternetin gelmesiyle birlikte tamamen değişen yaşam stili, gelişen teknoloji ve yapay zeka sayesinde bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Özellikle hızlı internet bağlantısının kolayca ulaşılabilir olması ve bilgisayarın işlem gücünün artması, nesil dünyanın oluşmasında büyük önem arz ediyor. Bu dünyayı oluşturacak olan temel şey ise yazılım. Özellikle de yapay zeka. Bu alanda yeterince ilerleme kaydedemeyen herkes yok olmaya mahkum.



Dünya genelinde otomotiv endüstrisi incelendiğinde son yıllarda kendi kendine giden arabaların büyük önem kazandığı görülüyor. Bu alana neredeyse tüm firmaların girmeye ve oluşacak pazardan pay kapmaya çalıştığı görülüyor. Şu an için daha çok başlarda olan kendi kendine giden arabalar, birkaç yıl içerisinde çok daha gelişecek ve günlük hayatın bir parçası olacak. Baz üreticiler bu alanda yenilikçi yapılarını kullanarak ilerleyecek olmasına rağmen, bazıları da büyük ve eski yapısı nedeniyle bu değişime ayak uyduramayacak. Ve bu firmalar, şu an ne kadar büyük olursa olsun zaman içerisinde yok olacaklar.



2003 Yılında Kurulan Firma, Herkesi Solladı



Son yılların yükselen yıldızı Tesla'yı incelediğimizde, 2003 yılında kurulan firma, kendisine çizdiği yol ve yenilikçi yaklaşımı ile tüm dünyanın ilgisini çekmeye başardı. Ürettiği araçları yok satan firma, tamamen elektrikli araçlar üretmek üzerine odaklanması ile ilk olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Elon Musk‘ın önderliğinde dünyanın en iyi elektrikli motor ve araçlarını üreten firma, bu alanda kendisini kabullendirdikten sonra araçlarına gönderdiği bir yazılım güncellemesi ise otonom sürüş özelliğini denemeye başladı.



Sürücüsüz araçlar konusunda kendi içerisinde çok büyük çalışmalar yapan Tesla,yaygın olarak bu sistemi test eden ilk firma olmuştu. 2017'nin ilk çeyreğine kadar beta takısı altında devam eden test süreçlerinde araç kendisini o kadar iyi kullanıyordu kibazı sürücüler yolda uyuyordu. Üzerindeki onlarca sensör, yüksek hıza sahip donanımı ve gelişmiş yazılımı sayesinde kendi kendine istenilen yere gidebilen araçlar, kaza oranında insanların çok altında bir oranı yakalamıştı. Birkaç ölümlü kaza dışında aracın kazaları önceden fark edip önlem aldığı pek çok vaka da yaşanmıştı. Tesla, 2017 yılı itibariyle de firma otonom sürüş özelliğindeki beta takısını kaldırıyor. Yenilenen sensör, kamera ve işlemciler ile birlikte artık Tesla'lar, sürücü desteğine hiçbir ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor.



Emekleme Aşamasındalar



Tesla, çok kısa sürede bu noktaya gelmişkendiğer üreticiler çoğunlukla ona yetişmeye çalışıyor.Şu an Tesla gibi dünyanın her yerinde kullanılan elektrikli otonom araçlar üreten başka bir firma bulunmuyor. Google, Volvo, Merecedes ve diğer üreticiler bir nevi daha emekleme aşamasında.Özellikle de Mercedes'in kısa süre önce yaptığı açıklama durumun vahametini iyice ortaya koyuyor.



Mercedes: 10 Yıldan Kısa Sürede Yapamayız



Mercedes-Benz Cars Research & Development Değerlendirme ve Test BaşkanıJoschen Haab, yaptığı açıklamada, 10 yıldan kısa süre içerisinde kendi kendine giden araçlar üretebileceklerini düşünmediklerinidile getirdi. Şu an dünyanın en önemli ve saygın üreticileri arasında yer alanMercedes, otonom sürüş konusunda 2. ve 3. seviye arasında bulunduklarını ve 5. seviyeye ulaşmaları için en az 10 sene gerektiğini açıkladı.



Firmaların gelecekte nasıl konumlanacağı ve hangilerinin var olmaya devam edip, hangilerinin yok olacağı bilinmez ancak, kendisini hızla yenileyebilen firmaların ayakta kalacağı aşikar.



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