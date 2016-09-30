

Sosyal medya ve akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Çoğu kişinin gece uyumadan ya da sabah uyandığında ilk yaptığı şey sosyal medya hesaplarını kontrol etmek oluyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre sosyal medyanın aşırı kullanımı ergenlerde uyku bozukluğuna ve depresyona sebep oluyor.







"İnsanlar artık birçok şeyi sanal ortamda yaşamayı tercih ediyorlar. Ancak buna bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor.” diyen Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, yapılan yeni bir araştırmaya göre özellikle geceleri duygusal odaklı sosyal medyanın aşırı kullanımı uykusuzluğa ve özgüvenin neden olduğunu söylüyor.Sosyal medyanın aşırı kullanımının uyku bozukluklarının yanı sıra iştahı etkilediği, yüksek anksiyete ve depresyonu tetiklediği de belirtiliyor.







Fomo sendromu







Ulutaşdemir, sosyal medyanın “fomo” denilen geride kalma duygusunu da yarattığını şu sözlerle anlatıyor; “günlük hayatınızda sosyal medya hesaplarınızı, gelişmeleri kaçırıyorum korkusuyla sürekli takip etme ihtiyacı duyuyorsanız ve özelikle iş saatlerinden çalarak kullanıyorsanız yüksek ihtimalle fomo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz"







“İnsanların uykusuz kalmasına, sürekli sosyal hesaplarını kontrol etmesine neden olan bu fobi kaygı bozukluğuna neden oluyor. Fomo hastalığında kişi internet ve sosyal medyada çok fazla zaman harcıyor, sanal dünyayla bağlantıları kesildiğinde kendilerini huzursuz hissediyorlar, paylaştıkları bir görsel veya bir yorum yeteri kadar beğeni almadığında duygusal çöküş yaşayabiliyor.”







