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Güntekin Onay'dan Pfdk Kararlarına Sert Tepki: Adil Bulmuyorum
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Güntekin Onay'dan PFDK kararlarına sert tepki: Adil bulmuyorum

GÜNTEKİN ONAY'DAN PFDK KARARLARINA SERT TEPKİ: ADİL BULMUYORUM

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Galatasaray'ın Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta yaşanan olayların ardından açıklanan PFDK kararlarını adil bulmadığını söyledi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Güntekin Onay'dan Pfdk Kararlarına Sert Tepki: Adil Bulmuyorum(9/10)5

Süper Lig'de son haftalarda oynanan maçların ardından özellikle Beşiktaş'ın savunma yapan takımları açamama konusunda yaşadığı sıkıntığı üzerine beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray Akhisarspor maçının ardından açıklanan PFDK kararlarına da tepki gösteren Onay çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Güntekin Onay'ın değerlendirmeleri…

'"BU KARARLARI ADİL BULMUYORUM"

Yayıncı kuruluştayız diye her şeyi açık konuşamıyoruz. Ancak aynı maçta atılan Akhisarlı oyuncu 3 maç ceza alıyor. Gomis ise 1 maç. Kim tepki gösterirse göstersin, umurumda değil. PFDK'nın bu kararlarını adil bulmuyorum.

"SAVUNMA OYUNUYLA VAKİT GEÇİRMEYİ AYIRMAK LAZIM"

Kazanmak için her yol mübah mı? Kazanmak için her yol mübah anlayışında tekme at, vakit geçir, tedavi gör, sedye girsin, rakibin sinirini boz, oyalanmak gibi durumları savunma oyunuyla ayırmak lazım.

"ZAYIF TAKIMLAR, GÜÇLÜ TAKIMLARA KARŞI KAPANMAK ZORUNDA"

Atletico Madrid - Karabağ maçını izledim. Tek kale maç, 1-1 bitti. Karabağ'ın bütçesi 2-3 milyon euro. Atletico Madrid ise 100 milyon Euro'larca ölçülen. Dortmund evinde APOEL'i yenemedi mesela. Zayıf takımlar güçlü takımlara karşı, kapanmak zorunda. Aynı terazide değiller. Zayıf bir ordu, güçlü bir orduyu iyi bir stratejiyle yenebilir. Çıkıp hadi kim daha güçlü diye oynarsan fark yersin. Tarihteki tüm hikayelerde böyledir. Futbolda da böyledir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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