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günlük kiraya verilen evlere sıkı denetim geliyor!

GÜNLÜK KİRAYA VERİLEN EVLERE SIKI DENETİM GELİYOR!

Güvenlik önlemleri kapsamında 22 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile günlük kiraya verilen evlerde de kimlik bildirimi mecburi hale getirildi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 11:53
Puan Ver : Günlük Kiraya Verilen Evlere Sıkı Denetim Geliyor!(5/10)4


Bugün (22 Kasım) yayınlanan Resmi Gazete'de yürürlüğe giren 678 sayılı KHK ile evlerini günlük kiraya veren kişiler genel kolluk kuvvetlerine ait terminallerine bağlanmadıklarında 10 bin, anlık veri göndermedikleri veya gerçeğe aykırı kayıt tuttukları takdirde 5 bin lira idari para cezasına tabi tutulacaklar.



678 sayılı KHK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrasına göre "bekar odaları" ibaresinden sonra gelmek üzere "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklendi. Ayrıca özel yahut resmi her türlü konaklama tesisi, tüm kayıtlarını bilgisayar ortamında günü olarak tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanmak sureti ile mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundalar.



Bu hükmü yerine getirmeyerek terminallere bağlanmayanlara on bin, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Bu suçun tekrarı halinde ise işletme ruhsatları iptal edilecek.



Yeni KHK'ye istinaden verilen idari para cezaları bildiriminden en geç bir ay içinde ödenecek ve bahsi geçen tesislerin genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri 2 ay içerisinde tamamlamaları mecburi olacak.



 



kaynak:haberakar








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