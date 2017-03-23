

İstanbul genelinde yasa dışı günlük kiralık evlere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 39 ilçede evlere yönelik uygulama yaptı. İnternet üzerinden tespit edilen bin 210 kiralık evin 550'si mühürlendi. Evlerin 283'üne yaptırım uygulanırken, 193 evle ilgili işlemelerin sürdüğü belirtildi. Evlerden 179'unun ise sisteme konaklama yapılacak yer şeklinde kayıtlı olduğu, bu nedenle bu evlere herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.







2 MİLYON 22 BİN 501 LİRA CEZA KESİLDİ







Öte yandan yapılan denetimkler sırasında kurallara uymadıkları tespit edilen evlere toplam 2 milyon 22 bin 501 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.







PENDİK'TE 395 EV DENETİMDEN GEÇİRİLDİ







Polis operasyonları sırasında en çok denetimden geçirilen kiralık ev, 395 evin bulunduğu Pendik oldu. Bu evlerden 308'i kapatılırken, 41'i hakkında işlem yapıldı. Esenyurt'ta bulunan 305 kiralık evden 44'ünün kapatıldığı, 10'unun sisteme kayıtlı olduğu, 251 ev ile ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi. Beyoğlu'nda 125, Küçükçekmece'de 48, Bahçelievler'de 46, Şişli'de 45, Tuzla'da 36, Maltepe'de 34, Bakırköy'de 31, Ataşehir'de 19, Kadıköy'de 18, Zeytinburnu'nda 18, Beylikdüzü ve Güngören'de 12'şer, Avcılar'da 11, Beşiktaş'ta 10, Kartal'da 9, Büyükçekmece'de 8, Şile'de 6, Arnavutköy'de 5, Bayrampaşa ve Kağıthane'de 3'er, Esenler, Silivri, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa'da 2'şer, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Fatih'te ise 1'er günlük kiralık ev tespit edildi.







kaynak:sabah