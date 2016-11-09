GÜNLÜK ALTIN SİPARİŞİNDE REKOR KIRILDI
Fiyatı bu yıl rekor üstüne rekor kıran altında, Darphane, Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük siparişini 10 Ekim'de aldı
Fiyatı bu yıl rekor üstüne rekor kıran altının üretimine olan talep artarken, Darphane, Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük siparişine 467 kilogram ile 10 Ekim 2016'da imza attı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sipariş almaya başladıklarını, talep edilen Cumhuriyet altınını aynı gün verdiklerini söyledi.
Parmaksız, en yüksek altın talebinin 10 Ekim 2016'da geldiğini belirterek, "O gün 467 kilogramlık talep geldi. Günlük alınan en yüksek sipariş budur. Bu talep günlük rekordur." diye konuştu.
kaynak:bloomberght
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar