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günlük altın siparişinde rekor kırıldı

GÜNLÜK ALTIN SİPARİŞİNDE REKOR KIRILDI

Fiyatı bu yıl rekor üstüne rekor kıran altında, Darphane, Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük siparişini 10 Ekim'de aldı

Tarih : 09 Kasım 2016, 13:13
Puan Ver : Günlük Altın Siparişinde Rekor Kırıldı(8/10)6


Fiyatı bu yıl rekor üstüne rekor kıran altının üretimine olan talep artarken, Darphane, Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük siparişine 467 kilogram ile 10 Ekim 2016'da imza attı.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sipariş almaya başladıklarını, talep edilen Cumhuriyet altınını aynı gün verdiklerini söyledi.



Parmaksız, en yüksek altın talebinin 10 Ekim 2016'da geldiğini belirterek, "O gün 467 kilogramlık talep geldi. Günlük alınan en yüksek sipariş budur. Bu talep günlük rekordur." diye konuştu.



 



kaynak:bloomberght






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