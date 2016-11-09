

Fiyatı bu yıl rekor üstüne rekor kıran altının üretimine olan talep artarken, Darphane, Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük siparişine 467 kilogram ile 10 Ekim 2016'da imza attı.







Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sipariş almaya başladıklarını, talep edilen Cumhuriyet altınını aynı gün verdiklerini söyledi.







Parmaksız, en yüksek altın talebinin 10 Ekim 2016'da geldiğini belirterek, "O gün 467 kilogramlık talep geldi. Günlük alınan en yüksek sipariş budur. Bu talep günlük rekordur." diye konuştu.







kaynak:bloomberght