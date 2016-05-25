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günlüğü bulunan pkk'lı kız da teslim olmuş

GÜNLÜĞÜ BULUNAN PKK'LI KIZ DA TESLİM OLMUŞ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan 25 terörist sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan teslim olan teröristler arasında, bir süre önce vasiyetini yazdığı günlüğü bulunan terör örgütü mensubu Zehra K.'nın da yer aldığı belirlendi.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:09
Puan Ver : Günlüğü Bulunan Pkk'lı Kız Da Teslim Olmuş(10/10)8


Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde güvenlik güçlerine teslim olan 6'sı kadın 25 terörist, ilçedeki bir spor salonuna getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin, daha sonra Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.  Teröristler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecek.



Operasyonda günlüğüne ulaşılan Zehra K. örgütün sözde yöneticilerinin kendilerini piyon olarak kullandığını, birçok arkadaşının öldüğünü, kendisini bekleyen sonun da ölüm olduğunu anlatmış, “Bu notlar, kimin eline geçerse lütfen aileme yetiştirin. Bu istek vasiyetimdir. Olmazsa mezarımda rahat uyumam valla. Ben Zehra K.” ifadelerini kullanmıştı.








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