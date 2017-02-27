GÜNLERCE KONUŞULAN CANİ KADININ CEZASI BELLİ OLDU!
Sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, eski eşinin yeğeni iki kardeşi iple boğduktan sonra öldüklerini düşünerek çuvalla kuyuya atan Rukiye Tülay, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, çocukların annesi Elif, babası Kamil T. ve avukatları ile tutuklu sanık Rukiye Tülay'ın avukatı katıldı.
Rukiye Tülay ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile müdahil oldu.
kaynak:habertürk
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