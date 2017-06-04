Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNGÖREN'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı.

Tarih : 04 Haziran 2017, 10:52
Puan Ver : Güngören'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı(6/10)6


GÜNGÖREN'de akşam saatlerinde beyaz bir araçla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler daha önceden husumetli olduğu öne sürülen kişilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası ikisi kadın 8 kişi yaraalndı. Yaralılardan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. 



Olay Güngören, Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişiler İnönü Caddesi'nden beyaz bir araçla gelerek, Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce husumetli olduğu öne sürülen kişilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan  mahalle sakinleri ve yoldan geçenler bir anda sağa sola kaçışmaya başladı. Silahlı saldırı sonrası, karşı gruptan 4 kişi yaralanırken, yoldan geçmekte olan 2'si kadın dört kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar aynı araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



 



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Güngören  De  Silahlı  Saldırı  1  Ölü  7  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER