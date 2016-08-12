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güneydoğu'ya 'gönül köprüsü' çıkarması

GÜNEYDOĞU'YA 'GÖNÜL KÖPRÜSÜ' ÇIKARMASI

AK Parti, Yenikapı'daki 'birlik' havasını Doğu'ya taşıyor. Gönül Köprüsü Projesi kapsamında, Diyarbakır, Van ve Mardin'de benzer mitingler olacak. CHP ve MHP de çağrılacak. Mitinglerin önümüzdeki ayın ilk günlerinden itibaren başlaması bekleniyor.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 09:07
Puan Ver : Güneydoğu'ya 'gönül Köprüsü' Çıkarması(0/10)


AK Parti, FETÖ/ PDY'ci cuntanın kanlı darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetleriyle oluşan “Yenikapı ruhu”nu Diyarbakır'a taşımaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyasına, CHP ve MHP'li il başkanları da davet edilecek. AK Parti, bölgedeki vatandaşlarla “gönül köprüleri” kurmak için işadamı, sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu geniş bir heyetle eylül ayı başında Diyarbakır, Van ve Mardin'e çıkarma yapacak. Bölge halkına “Devlet ve millet yanınızda” mesajı verecek olan AK Parti, yoksul ailelere ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.








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