Güney Sudan'da bir uçak havalimanından kalkış yaptıktan çok kısa bir süre sonra düştü. Ölü sayısının 40'ı bulabileceği belirtiliyor



Bölgeden gelen haberlerde, ölü sayısının 40'ı bulabileceğinden endişe edildiği belirtildi.



Bir yerel radyo istasyonu Twitter üzerinden uçak kazasının Juba Hava Alanı'na 800 metre mesafede gerçekleştiğini duyurdu.



Güney Sudan'da yayın yapan South Sudan Tribune gazetesi, başkentteki havaalanından kalktıktan sonra düşen uçakta beş Rus mürettebat ve yedi yolcu olduğunu açıkladı.







Devlet Başkanlığı sözcüsü, Rus yapımı Antonov kargo uçağında biri çocuk iki kişinin kurtulduğunu açıkladı. Reuters'e konuşan bir görgü şahidi enkazın yakınında 40'a yakın ceset saydığını söyledi.