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güney sudan'da ateşkes

GÜNEY SUDAN'DA ATEŞKES

Dünyanın en genç ülkesinde Cumhurbaşkanı Salva Kiir ve yardımcısı Riek Machar başkent Caba'da Perşembe gününden bu yana çarpışan güçlerine ateşkes emri verdi. Tanklar, toplar, helikopterler ve ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda 200'den fazla kişi öldü.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 09:41
Puan Ver : Güney Sudan'da Ateşkes(8/10)7


Güney Sudan'daki çatışmalar iki sene süren iç savaşın ardından geçen yıl imzalanan barış anlaşmasını da tehlikeye atmıştı.



Riek Machar BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki son şiddet olaylarının, Güney Sudan'da barış istemeyenlerin sonucunu hesaplayarak hazırladıkları bir planın sonucu olduğunu söyledi.



BM Güvenlik Konseyi taraflara çatışmalara son verme çağrısı yapmış, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Güney Sudan'daki barışgücü misyonunun genişletilmesini istemişti.



Bağımsızlıkla gelen yeni sorunlar



Güney Sudan'ın kısa tarihine şiddet olayları ve fakirlik damga vurdu. Ülke; 20 yıl süren ve en az 1,5 milyon kişinin öldüğü, 4 milyondan fazla kişinin de evsiz kaldığı bir gerilla savaşının ardından Temmuz 2011'de bağımsızlığını ilan etti.



Aralık 2013'te, Cumhurbaşkanı Kiir'in hükümeti görevden alıp yardımcısı Machar'ı darbe yapmayı planlamakla suçlamasının ardından iç savaş çıktı.



Ülkenin en büyük etnik grupları olan Kiir'in liderliğindeki Dinkalar ile Machar'ın önderliğindeki Nuerler arasındaki çatışmalarda sonucu 2 milyon 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. On binlerce kişinin öldüğü bildirildi, binlerce kişi açlıktan ölme tehlikesi ile yüz yüze geldi. Riek Machar ülkeden kaçtı.



BM'nin yaptırım tehdidi sonrası Cumhurbaşkanı Kiir Ağustos 2015'te isyancılarla barış anlaşması imzaladı.



Riek Machar, Nisan ayında ülkeye döndü ve ulusal birlik hükümetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve başladı.



Cumhurbaşkanı Kiir bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada, "Güney Sudan'da savaşın sona erdiğini, barış ve istikarın ülkeye geri geldiğini" söylemişti.








Etiketler: Güney  Sudan  Da  Ateşkes    haber

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