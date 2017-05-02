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güney kore'den trump'a füze şoku!

GÜNEY KORE'DEN TRUMP'A FÜZE ŞOKU!

Kuzey Kore'ye karşı bölgeye “Füzesavar Savunma Sistemi” (THAAD) gönderen ABD, özellikle Güney Kore ile de tatsızlık yaşıyor.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:28
Puan Ver : Güney Kore'den Trump'a Füze Şoku!(7/10)4


Güney Kore'ye THAAD sistemlerini konuşlandıran ve böylece Rusya ile Çin'in tepkisini çeken ABD, Başkan Donald Trump'ın, Reuters haber ajansına verdiği “Seul'ün, bu füzelerin maliyetini ödemesi gerekir. Bu sistemlerin bedeli de yaklaşık 1 milyar dolar” demişti. Güney Kore, bu açıklamaya tepki vermekte gecikmedi ve böyle bir meblağ için pazarlık etmeyeceklerini bildirdi.



Trump'ın sözlerini değerlendiren Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang-gyun “Bunun yeniden müzakere yapmak için bir neden olduğunu düşünmüyorum” dedi. Güney Kore Devlet Başkanlığı da, Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Kim Kwan-jin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'in, telefon görüşmesi yaptıklarını, “Güney Kore'nin THAAD sisteminin kurulumu için yalnızca yer tahsis edeceği”ne ilişkin ilk anlaşmanın yeniden teyit edildiğini bildirdi.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Güney  Kore  Den  Trump  A  Füze  Şoku    haber

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