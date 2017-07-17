GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE ZEYTİN DALI! ASKERİ DÜZEYDE GÖRÜŞME ÇAĞRISI
Pyongyang'ın füze denemeleriyle mart ayından bu yana zirve yapan gerilimi düşürmek isteyen Seul yönetimi, düşman kardeşine diyalog teklifinde bulundu.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan fırlatılan uzun menzilli füze testinin ardından gerginliğin artması üzerine, Kuzey Kore'ye askeri görüşmeler düzenlemeyi teklif etti. 21 Temmuz'da Panmunjom'da gerçekleşmesi beklenen buluşmada, askeri konular tartışılacak.
ÖNERİ GÜNEY KORE CUMHURBAŞKANI'NDAN GELDİ
Diyalog önerisi, Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'den geldi.
AMAÇ: DÜŞMANCA FAALİYETLERİ DURDURMAK
Güney Koreli bakan Cho Myoung gyon, müzakerelerin sınırdaki "askeri gerginliği artıran tüm düşmanca faaliyetleri" durdurmayı amaçladığını söyledi.
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SORUNU İÇİN İLERLERME SAĞLAYABİLİR
Gyon, iki taraf arasındaki gerginliği azaltmak ve Kore yarımadasında barış sağlamak için yapılan görüşmeler ve işbirliğinin Kore ilişkileri ve Kuzey Kore'nin nükleer sorunu için karşılıklı bir ilerleme sağlayacağını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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