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güney kore'den kuzey kore gemilerine uyarı ateşi

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE GEMİLERİNE UYARI ATEŞİ

Güney Kore donanması, ihtilaflı batı deniz sınırını geçen Kuzey Kore gemilerine uyarı ateşi açtı.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 11:20
Puan Ver : Güney Kore'den Kuzey Kore Gemilerine Uyarı Ateşi(5/10)3


Güney Kore donanması, ihtilaflı batı deniz sınırını geçen Kuzey Kore gemilerine uyarı ateşi açtı.



Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, karasularına giren Kuzey Kore donanmasına ait bir askeri geminin ve bir balıkçı teknesinin uyarı ateşinin ardından geri çekildiği belirtildi.



Gemilerin, karasularında 10 dakika kaldığını bildiren yetkililer, Güney Kore donanmasının geri çekilme çağrısının ardından beş kez uyarı ateşi açtığını kaydetti.



Uyarı ateşi, can ya da mal kaybına yol açmadı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, dün Güney ve Kuzey Kore'den müzakerelere başlamalarını istemiş, Seul ve Pyongyang yönetiminin "yeniden diyalog yolu bulması gerektiğini" belirtmişti.



Güney Kore, Pyongyang'ın geçen hafta yaptığı "askeri görüşmelere başlama" teklifine, Kuzey'in "nükleer silahlardan arınmaya öncelik vermesi" şartını koşarak olumsuz yanıt vermişti.



Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mun Sang-gyun, Seul yönetiminin nükleer silahlardan arınmayan Kuzey Kore ile görüşmesinin "uluslararası camianın Pyongyang'a karşı yaptırımlarında zafiyete yol açabileceğini" ifade etmişti.



Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen ay sonunda, Kuzey Kore'nin istediği an nükleer deneme yapabileceğine ve yeni bir orta menzilli füzeyi her an fırlatılmak üzere hazırda beklettiğine inandıklarını söylemişti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Ocak'ta hidrojen bombası ve 7 Şubat'ta roket denemesi yaptığını açıklayan Kuzey Kore'ye ağır yaptırım kararı almıştı.








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