Bitcoin fiyatı hafta sonu toparlanarak yeniden 17 bin dolara dayanmasının ardından Güney Kore'den gelen vergi haberiyle ani düşüş göstererek 14 bin doları test etmeye başladı.

Bitcoin fiyatları hafta sonu toparlanarak yeniden 17 bin dolara dayanmasının ardından, Güney Kore'nin, mevcut yasada yer alan bazı vergilerin kripto para birimlerine uygulanacağına yönelik açıklaması kripto para piyasasını düşüşe geçirdi.

"VERGİLENDİRME YILIN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK"

Vergi Kanununun Revizyon Kararnamesi Yürütme Kararı tasarısı üzerinde yapılacak olan değişiklik üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda, Strateji ve Finans Bakanlığı Vergi Departmanı Yöneticisi Choi Young-rak, "Şu an yürürlükte olan kanuna göre kurumlar vergisi alabilmek mümkün" dedi. Toplantıda vergilendirme işlemlerinin yılın ilk yarısında tamamlanacağı kaydedildi.

Güney Kore´nin kripto paralar konusunda aldığı önlemler dahilinde bir Kripto Para Vergilendirme Ekibi kuruldu. Choi´ye göre, ekip, konu ile ilgili uzmanlar, İç İşleri ve Maliye bakanları ile bir toplantı gerçekleştirerek bilgi aldı.

Kaynak: haberinburada