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güney kore'deki skandalın kilit ismi ifadeye çağrıldı

GÜNEY KORE'DEKİ SKANDALIN KİLİT İSMİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin, resmi görevi olmamasına rağmen devlet işlerini etkilediği ve dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan yakın arkadaşı Choi Soon-sil meclisteki soruşturma komisyonuna ifadeye vermeye çağrıldı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 14:30
Puan Ver : Güney Kore'deki Skandalın Kilit İsmi İfadeye Çağrıldı(7/10)8


Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin, resmi görevi olmamasına rağmen devlet işlerini etkilediği ve dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan yakın arkadaşı Choi Soon-sil meclisteki soruşturma komisyonuna ifadeye vermeye çağrıldı.



Güney Kore basınındaki haberlere göre, önceki ifade çağrılarını hasta olduğu gerekçesiyle reddeden Choi'nin bugün mecliste aile bireyleriyle ifade vermesi istendi.



Yetkililer, Choi skandalı kapsamındaki meclis soruşturmasının, sanık olmadan yürütüldüğü için eleştirildiğini söyleyerek Choi ve diğerlerinin ifade vermesi için "bütün önlemlerin alınacağını" dile getirdi.



İfade vermeye gelmemeleri halinde güvenlik güçlerinin olaya müdahale edeceğini belirten yetkililer, tanıkların, itiraz etmeleri halinde hapis ya da para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti.



Samsung, Lotte, Hyundai, SK ve LG'nin de aralarında olduğu Güney Koreli birçok şirketin yöneticisi de Choi'ye bağış yaptıkları gerekçesiyle meclis soruşturması kapsamında sorgulanıyor.



 



kaynak:habertürk








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