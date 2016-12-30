Güney Kore'de uzun zamandır çalışması yapılan ve geliştirilen 4 metre uzunluğundaki ve 1 buçuk ton ağırlığındaki Avatar Robot ilk kez tanıtıldı. ‘METHOD-2' isimli robotun dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı robotu olduğu belirtilirken tarihe geçti.



Güney Kore'de uzun zamandır çalışması yapılan ve geliştirilen 4 metre uzunluğundaki ve 1 buçuk ton ağırlığındaki Avatar Robot ilk kez tanıtıldı. ‘METHOD-2' isimli robotun dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı robotu olduğu belirtilirken tarihe geçti.



Güney Kore merkezli ‘Korea Future Technology' adlı teknoloji firması, bilimkurgu filmlerini aratnamayan robot modelinden ilk görselleri yayınladı. Avatar Robot sinema tarihinin ilk 3D yapımı olan Avatar'daki modellere benzerliği ile dikkat çekiyor. ‘METHOD-2' adı verilen model, şu an için test aşamasında. Robotun ne zaman kullanıma gireceğine dair ne bir bilgi ne de açıklama maalesef bulunmuyor.



Gişe rekorları kıran ‘Avatar' filmindeki askeri robotları aratmayan ‘Method-2' isimli robot, başkent Seoul'da denendi. 4 metre uzunluğundaki ve 1 buçuk ton ağırlığındaki ve bazıları tarafından ‘koca bebek'olarak nitelendirilen robot ilk yürüyüşünü yaparken birçok insanı kendisine hayran bırakarak bir ilke imza attı.



Teknoloji firmasının müdürü olarak bilinen Yang Jin-Ho, 30 mühendisin geliştirdiği Method-2 ile ilgili yaptığı açıklamada “Dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı robotu Method-2, doğal afetlerde veya tehlikeli bölgelerde insanların ulaşamayacağı bölgelerde kullanılmak üzere geliştirildi” ifadelerini kullandı.



Çocukluğundan beri bu tür robotları hayal ettiğini belirten Yang, yalnızca filmlerde görülen bu robotu gerçeğe dönüştürmek amacıyla 2014 yılından bu yana 200 milyon dolar yatırım yaptığını açıklarken dudakları uçuklattı ve çocukları hayalleri nasıl gerçeğe dönüştürür bizlere göstermiş oldu.



Bu devasa hayranlık uyandıran robotun yapımında tanıdık biri isim de var. Daha önce Transformers, Robocop ve Terminator gibi insanlı robotların yer aldığı filmlerde çalışan Vitaliy Bulgarov, Method-2'nin tasarımını üstlendi. İlerleyen zamanlarda bu koca bebeğin nasıl gelişeceğini düşünmek bile bizleri heyecanlandırıyor.



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