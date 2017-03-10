

Güney Kore anayasa mahkemesi, ülkenin büyük şirketlerinin karıştığı bir rüşvet skandalındaki rolü nedeniyle bugün Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi azletti. Karardan sonra yapılan gösteriler sırasında polisle çatışan protestoculardan ikisi hayatını kaybetti.







Güney Kore'de demokratik yolla seçilmiş bir başkanın ilk kez görevinden alınması süreci, ülkede aylardır süren bir belirsizlik ve karmaşa yaratmıştı. Güney Kore 60 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapacak.







Kararın açıklanmasından sonra başkanlık sarayının dışında toplanan yüzlerce Park taraftarı polis kordonunu yarmaya çalışırken çıkan çatışmada iki kişi öldü







kaynak:sabah