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güney kore'de metroda patlama

GÜNEY KORE'DE METRODA PATLAMA

Gyeonggi Eyaleti Yangın ve Afet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği Sabah saatlerinde işçilerin yerin 15 metre altında çalıştıkları belirtildi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 10:26
Puan Ver : Güney Kore'de Metroda Patlama(7/10)9


Gyeonggi Eyaleti Yangın ve Afet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından  yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği Sabah saatlerinde işçilerin yerin  15 metre altında çalıştıkları belirtildi.



Yetkililer, patlamada ölen işçilerden birinin cesedinin yerin üstünde  bulunduğunu, diğer üç cesedin yer altından çıkarıldığını kaydetti.



Yaralanan 10 işçiden üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi.



Patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Namyangju itfaiyesinden  adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yer altındaki kaynak işlemi sırasında  kullanılan gaz tankının patlamış olabileceğini ileri sürdü.



Seul'de hafta sonu, 19 yaşındaki metro işçisi, istasyon platformundaki  ekran kapısının bakımını yaptığı sırada tren çarpması sonucu hayatını  kaybetmişti.








Etiketler: Güney  Kore  De  Metroda  Patlama    haber

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