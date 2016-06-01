

Gyeonggi Eyaleti Yangın ve Afet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği Sabah saatlerinde işçilerin yerin 15 metre altında çalıştıkları belirtildi.







Yetkililer, patlamada ölen işçilerden birinin cesedinin yerin üstünde bulunduğunu, diğer üç cesedin yer altından çıkarıldığını kaydetti.







Yaralanan 10 işçiden üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi.







Patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Namyangju itfaiyesinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yer altındaki kaynak işlemi sırasında kullanılan gaz tankının patlamış olabileceğini ileri sürdü.







Seul'de hafta sonu, 19 yaşındaki metro işçisi, istasyon platformundaki ekran kapısının bakımını yaptığı sırada tren çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.