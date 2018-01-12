GÜNEY KORE'DE KRİPTO PARA PLATFORMLARINA BASKIN
Güney Kore'de polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.
Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang-ki, hükümetin kripto para ticaretini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlamakta olduğunu söyledi. Bununla beraber polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.
KRİPTO PARA PİYASASINI YASAKLAYACAK
Adalet Bakanı Park Sang-ki yaptığı açıklamada, "Sanal paralara ilişkin büyük endişeler var ve Adalet Bakanlığı işlem platformları, borsalar üzerinden kripto para ticaretini yasaklayan bir tasarı hazırlıyor" diye konuştu.
Adalet Bakanlığı basın bürosunda yapılan açıklamada, kripto para ticaretine yasak önerisinin, diğer kamu kuruluşları ile yeterli müzakere yapıldıktan sonra açıklandığını, bu kuruluşlar arasında Maliye Bakanlığı ve finansal regülatörlerin de olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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