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Güney Kore'de Kripto Para Platformlarına Baskın
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Güney Kore'de Kripto Para Platformlarına Baskın

GÜNEY KORE'DE KRİPTO PARA PLATFORMLARINA BASKIN

Güney Kore'de polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 02:40
Puan Ver : Güney Kore'de Kripto Para Platformlarına Baskın(8/10)4

Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang-ki, hükümetin kripto para ticaretini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlamakta olduğunu söyledi. Bununla beraber polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.

KRİPTO PARA PİYASASINI YASAKLAYACAK

Adalet Bakanı Park Sang-ki yaptığı açıklamada, "Sanal paralara ilişkin büyük endişeler var ve Adalet Bakanlığı işlem platformları, borsalar üzerinden kripto para ticaretini yasaklayan bir tasarı hazırlıyor" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı basın bürosunda yapılan açıklamada, kripto para ticaretine yasak önerisinin, diğer kamu kuruluşları ile yeterli müzakere yapıldıktan sonra açıklandığını, bu kuruluşlar arasında Maliye Bakanlığı ve finansal regülatörlerin de olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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