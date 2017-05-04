

Güney Kore'de devlet başkanı seçiminde erken oy verme işlemi başladı.







Erken oy verme sürecinde perşembe ve cuma günü seçmenler 3 bin 500 sandıkta oylarını kullanabilecek.







Bu iki gün içinde oy vermeyen seçmenler, resmi tarih olarak ilan edilen 9 Mayıs'ta ise yine sandık başına gidebilecek.







Erken oy verme işlemi, ilk kez 2014 yılındaki genel seçimlerde sandığa katılım oranını yükseltmek amacıyla uygulanmıştı.







Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin adının siyasi nüfuz ve rüşvet skandalı ile anılmasının ardından ülke genelinde yüz binlerce kişinin katılımı ile protesto gösterileri düzenlenmişti.







Güney Kore Parlamentosu 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.







kaynak:milliyet