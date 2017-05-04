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güney kore'de ilk sandıklar kuruldu

GÜNEY KORE'DE İLK SANDIKLAR KURULDU

Adı rüşvet ve yolsuzluk skandalına karışan Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin koltuğundan azledilmesiyle ülke yeni liderini seçiyor. Erken oy verme işlemi bugün ve yarın sürecek, resmi oylama ise 9 Mayıs günü.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:59
Puan Ver : Güney Kore'de İlk Sandıklar Kuruldu(6/10)6


Güney Kore'de devlet başkanı seçiminde erken oy verme işlemi başladı.



Erken oy verme sürecinde perşembe ve cuma günü seçmenler 3 bin 500 sandıkta oylarını kullanabilecek.



Bu iki gün içinde oy vermeyen seçmenler, resmi tarih olarak ilan edilen 9 Mayıs'ta ise yine sandık başına gidebilecek.



Erken oy verme işlemi, ilk kez 2014 yılındaki genel seçimlerde sandığa katılım oranını yükseltmek amacıyla uygulanmıştı.



Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin adının siyasi nüfuz ve rüşvet skandalı ile anılmasının ardından ülke genelinde yüz binlerce kişinin katılımı ile protesto gösterileri düzenlenmişti.



Güney Kore Parlamentosu 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.



 



kaynak:milliyet








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