GÜNEY KORE'DE İLK SANDIKLAR KURULDU
Adı rüşvet ve yolsuzluk skandalına karışan Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin koltuğundan azledilmesiyle ülke yeni liderini seçiyor. Erken oy verme işlemi bugün ve yarın sürecek, resmi oylama ise 9 Mayıs günü.
Güney Kore'de devlet başkanı seçiminde erken oy verme işlemi başladı.
Erken oy verme sürecinde perşembe ve cuma günü seçmenler 3 bin 500 sandıkta oylarını kullanabilecek.
Bu iki gün içinde oy vermeyen seçmenler, resmi tarih olarak ilan edilen 9 Mayıs'ta ise yine sandık başına gidebilecek.
Erken oy verme işlemi, ilk kez 2014 yılındaki genel seçimlerde sandığa katılım oranını yükseltmek amacıyla uygulanmıştı.
Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin adının siyasi nüfuz ve rüşvet skandalı ile anılmasının ardından ülke genelinde yüz binlerce kişinin katılımı ile protesto gösterileri düzenlenmişti.
Güney Kore Parlamentosu 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.
kaynak:milliyet
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