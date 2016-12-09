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güney kore'de devlet başkanı park azledildi

GÜNEY KORE'DE DEVLET BAŞKANI PARK AZLEDİLDİ

Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Park Geun-Hye'nin azledilmesine onay verdi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 13:59
Puan Ver : Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Azledildi(7/10)4


Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Park Geun-Hye'nin parlamento oylamasında görevden alma kararı 56'ya karşı 234 oyla alındı.



Bu kararla devlet başkanının yetkileri geçici olarak başbakana geçti. Son söz ise Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Mahkeme parlamentodan çıkan kararı onarsa, Güney Kore Devlet Başkanı görevden alınacak.



Güney Kore'deki siyasi krizin (Choi-gate) arkasında devlet başkanı Park'ın yakın bir arkadaşını devlet işlerine dahil etmesi var. Söz konusu kişinin, yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirdiği iddia ediliyor.



 



kaynak:ntv








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