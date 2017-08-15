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Güney Kore, Yumurta Üretimini Yasakladı

GÜNEY KORE, YUMURTA ÜRETİMİNİ YASAKLADI

Güney Kore'de bir çiftlikte yumurtalara böcek ilacı bulaştığı tespit edilmesi üzerine, ülkede 3 binden fazla tavuğun bulunduğu tüm çiftliklerde yumurta üretimi yasaklandı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Güney Kore, Yumurta Üretimini Yasakladı(8/10)4

Kıta Avrupa'sını aşarak Hong Kong'a kadar ulaşan böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

80 BİN TAVUĞUN BULUNDUĞU ÇİFTLİKTE RASTLANDI

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının açıklamasına göre, başkent Seul'ün doğusunda 80 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlikte bazı yumurtalara bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan madde olan Fipronil bulaştığı tespit edildi.

Bu gelişme üzerine bakanlık, ülke genelinde 3 binden fazla tavuğun bulunduğu tüm çiftliklerde yumurta üretimini yasakladı.

Fipronil tespit edilen çiftliğin günde 25 bin adet yumurta üretimi yaptığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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