GÜNEY KORE KRİPTO PARA BORSALARINA LİSANS VERECEK
Güney Kore hükümeti, kripto para borsalarına lisans vermeyi düşünüyor.
Güney Kore hükümeti kripto para piyasalarını kapatmak yerine onları güvenli bir şekilde yönetebileceği bir sisteme geçmeyi ve kripto para borsalarına lisans vermeyi düşünüyor.
YEREL SEÇİMLERDEN SONRA TAMAMLANACAK
Business Korea'da yer alan habere göre Güney Kore lisans verip vermeme karar sürecini haziranda gerçekleşecek yerel seçimlerden sonra tamamlaması bekleniyor.
Hükümete yakın bir kaynağa dayandırılan haberde Güney Kore hükümetinin New York eyaletindeki sisteme benzer bir sistemle kripto para borsalarına seçici izin verileceği aktarıldı.
Haberde yetkilinin "Kripto paralara fazladan düzenleme getirmek adına bir borsa onay sistemi getirmeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle New York Eyaleti'nin seçici izinler veren modelini temel alacağız" ifadelerine yer verildi
Kaynak: haberinburada
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