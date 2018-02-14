Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

Güney Kore Kripto Para Borsalarına Lisans Verecek

GÜNEY KORE KRİPTO PARA BORSALARINA LİSANS VERECEK

Güney Kore hükümeti, kripto para borsalarına lisans vermeyi düşünüyor.

Tarih : 14 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Güney Kore Kripto Para Borsalarına Lisans Verecek(7/10)3

Güney Kore hükümeti kripto para piyasalarını kapatmak yerine onları güvenli bir şekilde yönetebileceği bir sisteme geçmeyi ve kripto para borsalarına lisans vermeyi düşünüyor.

YEREL SEÇİMLERDEN SONRA TAMAMLANACAK

Business Korea'da yer alan habere göre Güney Kore lisans verip vermeme karar sürecini haziranda gerçekleşecek yerel seçimlerden sonra tamamlaması bekleniyor.

Hükümete yakın bir kaynağa dayandırılan haberde Güney Kore hükümetinin New York eyaletindeki sisteme benzer bir sistemle kripto para borsalarına seçici izin verileceği aktarıldı.

Haberde yetkilinin "Kripto paralara fazladan düzenleme getirmek adına bir borsa onay sistemi getirmeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle New York Eyaleti'nin seçici izinler veren modelini temel alacağız" ifadelerine yer verildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Güney  Kore  Kripto  Para  Borsalarına  Lisans  Verecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER