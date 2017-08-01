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Güney Kore Doğum Oranını Arttırmak İçin 70 Milyar Dolar Harcadı

GÜNEY KORE DOĞUM ORANINI ARTTIRMAK İÇİN 70 MİLYAR DOLAR HARCADI

Güney Kore'de hükümetin çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için uyguladığı 70 milyar dolarlık programa rağmen, doğum oranı ülke tarihinin en düşük seviyesine indi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 14:00
Puan Ver : Güney Kore Doğum Oranını Arttırmak İçin 70 Milyar Dolar Harcadı(7/10)3

Güney Kore düşen nüfus oranının önüne geçmek istiyor. Çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için uyguladığı 70 milyar dolarlık programa rağmen, doğum oranı ülke tarihinin en düşük seviyesine indi.

DOĞUM ORANINDAKİ DÜŞÜŞ GENÇLER ARASINDAKİ İŞSİZLİĞİN ARTMASINA BAĞLANIYOR

Uzmanlar doğum oranınındaki düşüşü, gençler arasındaki işsizliğin artmasına bağlıyor. Ancak, birçok çift hayat pahalılığı, özellikle de barınma ve eğitimin giderlerinin artması yüzünden çocuk yapmadıklarını söylüyor. BBC Güney Asya editörü Celia Hatton, bunda kadınların annelik izniyle ilgili kaygıları ve erkeklerin geleneksel olarak ev işlerine yardımcı olmamasının da payı olduğuna dikkat çekiyor.

HÜKÜMET 10 YILDIR AİLELERİ BEBEK SAHİBİ OLMAYA ÖZENDİRMEK İÇİN TEŞVİK PROGRAMI UYGULUYOR

Yaklaşık 51 milyon nüfuslu ülkede ilk kez, yeni doğan bebeklerin sayısı 400 binin altına indi. Hükümet, aileleri bebek sahibi olmaya özendirmek için 10 yıldır bir teşvik programı uyguluyor.

DOĞAN HER BEBEK İÇİN EBEVEYNLERE İKRAMİYE VERİLİYOR

Bu kapsamda, doğan her bebek için ebeveynlere ikramiye veriliyor. Babalık izninin koşulları iyileştirilirken, kısırlık tedavisinin masraflarını da devlet karşılıyor. Güney Kore'de ölüm oranı 2016'da binde 5.8 olarak gerçekleşti. Bu 295 bin ölüme karşılık geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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