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güney kore devlet başkanı'ndan istifa açıklaması

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI'NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye, meclisin iktidarın güven içinde devredilmesi için bir planla gelmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Tarih : 29 Kasım 2016, 11:42
Puan Ver : Güney Kore Devlet Başkanı'ndan İstifa Açıklaması(10/10)9


Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye, meclisin iktidarın güven içinde devredilmesi için bir planla gelmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.



Park, televizyon kanallarında yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Choi skandalı" ile ilgili bir kez daha özür dileyerek, her şeyi bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.



Devlet Başkanının bu çarpıcı açıklaması, kendisini istifaya çağıran toplu gösterilerin ardından geldi.



Muhalefet yetkilileri, meclis soruşturması için cuma günü oylama yapılacağını duyurdu.



Park'ın, eski dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren skandala tepkiler artarak devam ederken başkent Seul'de bir aydan fazladır her cumartesi yüz binlerin katılımıyla gösteriler düzenleniyor.



 



kaynak:habertürk








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