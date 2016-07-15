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güney kore başbakanı'na yumurta fırlattılar

GÜNEY KORE BAŞBAKANI'NA YUMURTA FIRLATTILAR

Güney Kore'ye ABD'nin THAAD füzelerinin yerleştirilmesi planına tepki gösteren protestocular, Başbakan Kyo-ahn'a yumurta ve pet şişe fırlattı.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 11:23
Puan Ver : Güney Kore Başbakanı'na Yumurta Fırlattılar(8/10)5


 Güney Kore'nin Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzelerinin mevzilendirilmesi planını protesto eden göstericiler, Başbakan Hwang Kyo-ahn'a yumurta ve pet şişe fırlattı.



ŞEMSİYE VE ÇANTALARLA KORUNDU



Güney Kore Başbakanı Hwang, füzelerin yerleştirileceği Seongju kasabasını ziyaret etti.

Seongju kasabası sakinleri, füze sisteminin yol açacağı olası sağlık sorunlarından endişe duydukları gerekçesiyle protesto düzenledi. Göstericiler, Başbakan Hwang'ı yuhaladı, yumurta ve pet şişe attı.



Güvenlik görevlileri tarafından şemsiye ve çantalarla korunan Hwang'ın ceketi, fırlatılan yumurtalar sebebiyle lekelendi.



Güney Kore Savunma Bakanlığı, çarşamba günü başkent Seul'un 300 kilometre güneydoğusundaki Seongju kasabasını füzelerin konuşlandırılacağı ideal yer olarak tespit ettiğini duyurmuştu. Bakanlığın bildirisinin ardından binlerce kasabalı, hükümeti tercihinde şeffaf olmamakla itham ederek protesto etmişti.








Etiketler: Güney  Kore  Başbakanı  Na  Yumurta  Fırlattılar    haber

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