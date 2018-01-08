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Güney Kore, 6 Banka Müşterilerinin Bitcoin İşlemlerini Takip Edecek
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Güney Kore, 6 Banka Müşterilerinin Bitcoin İşlemlerini Takip Edecek

GÜNEY KORE, 6 BANKA MÜŞTERİLERİNİN BİTCOİN İŞLEMLERİNİ TAKİP EDECEK

Güney Kore, ülkede hizmet veren 6 banka ile yaptığı işbirliği kapsamında kullanıcılarının bu bankalar üzerinden yaptıkları Bitcoin ve diğer kripto para işlemlerini denetlemeye başladı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Güney Kore, 6 Banka Müşterilerinin Bitcoin İşlemlerini Takip Edecek(10/10)6

Son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olan Bitcoin ile ilgili Güney Kore tarafından yeni bir adım atıldı. Bitcoin için aldığı önlemler ile sıkça basında yer bulan Güney Kore, ülkede hizmet veren 6 banka ile yeni bir işbirliğine gitti. Yapılan açıklamada söz konusu anlaşma kapsamında kullanıcılarının bu bankalar üzerinden yaptıkları Bitcoin ve diğer kripto para işlemlerini denetlemeye başlandığı bilgisine yer verildi.

BITCOIN İŞLEMLERİ NASIL GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILIR?

Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adını duyuran Bitcoin kuşkusuz kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi. Peki Son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? İşte kripto para alım satımı ve yatırımınızı korumak için bilmeniz gerekenler...

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta. Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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