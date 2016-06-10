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güney kıbrıs'tan thy'ye sansür

GÜNEY KIBRIS'TAN THY'YE SANSÜR

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu'nun, EURO 2016 yayınları sırasında şampiyona resmi sponsorlarından Türk Hava Yolları'nın reklamlarını vermeyeceği bildirildi

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:17
Puan Ver : Güney Kıbrıs'tan Thy'ye Sansür(9/10)6


Fransa'da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları'na (THY), Güney Kıbrıs'ta sansür uygulanacağı açıklandı. Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RIK), 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) yayınları sırasında şampiyona resmi sponsorlarından Türk Hava Yolları'nın reklamlarını vermeyeceği bildirildi.



Güney Kıbrıs'ta günlük olarak yayınlanan Politis Gazetesi, RIK yetkilerinin, THY'nin şampiyona sponsorlarından olduğunu öğrenir öğrenmez Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı'ndan havayolu şirketinin reklamlarının kanalda gösterilmemesi için gerekli girişimlerde bulunma amacıyla yardım talep ettiğini yazdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013 tarihinde oynanan Euroleage basketbol maçındaki indoor THY reklamlarını da sansürlemişti. Öte yandan Kıbrıslı Türkler, karara sosyal medyadan “Sadece futbol izlemek istiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi.








Etiketler: Güney  Kıbrıs  Tan  Thy  Ye  Sansür    haber

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