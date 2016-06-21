

Kıbrıs'ta dağlık Trodos bölgesinde Pazar günü başlayan yangın, rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisiyle büyüdü.







Yangının Kıbrıs'ta uzun yıllardır yaşanan en büyük yangın olduğu belirtiliyor.







Söndürme çalışmalarına Yunanistan, İngiltere ve İsrail'in gönderdiği ekipler de katılıyor.



Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, yangının neden olduğu tahribatın kırsal kesimde yaşayanlar için büyük bir trajedi olduğunu söyledi.







Bir itfaiyeci, kaza sonucu aracının ters dönmesinin ardından yaşamını yitirdi. Yerel basın ise ölen itfaiyeci sayısının iki olduğunu aktarıyor.







Yangının Salı sabahı itibariyle sürdüğü ancak büyük oranda kontrol altına alındığı aktarılıyor.