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Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğal Gaz Kaynağı Buldu

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ, DOĞAL GAZ KAYNAĞI BULDU

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalyan Eni şirketinin yaptığı sondajlar sonunda altıncı parseldeki yatakta büyük doğal gaz kaynağına ulaştı.

Tarih : 09 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğal Gaz Kaynağı Buldu(10/10)6

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Giorgos Lakkotripis, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Lakkotripis, "Sondaj 3 bin 800 metreyi geçti. Faklı noktalarda doğal gaz yatağı keşfedildi. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü bu Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki ikinci keşif. Böylece doğal gaz stoku artmış olacak. Şu anda doğal gaz miktarının tam bir değerlendirmesini yapamıyoruz. Eni-Total ortak girişimi önümüzdeki haftalarda gerekli çalışmaları yaparak doğal gaz miktarı konusunda net bilgileri açıklayacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESİNDE

Rumlar, doğal gaz rezervlerinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde olduğunu savunurken, Türkiye daha öne altıncı parselin önemli bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kaldığını duyurmuştu.

DAHA ÖNCE DE KEŞFEDİLMİŞTİ

Geçen yıl Rumların sözde münhasır ekonomik bölgesinin 11. parseldeki sondajında, Türkiye'nin 7 aylık tüketim miktarına denk gelen yaklaşık 28 milyar metreküplük bir rezerv bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Güney  Kıbrıs  Rum  Kesimi  Doğal  Gaz  Kaynağı  Buldu    haber

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