

Pentagon sözcülerinden Michelle Baldanza tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait bir keşif uçağının önceki gün Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyrederken Çin'e ait iki taktik savaş uçağı tarafından "taciz edildiği" bildirildi.







Pentagon tarafından "güvensiz" olarak tanımlanan "yakınlaşmada" iki J-11 tipi Çin savaş uçağının, EP-3E tipi Amerikan keşif uçağına 15 metre kadar yaklaştığı kaydedildi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Amerikan keşif uçağının olası bir çarpışmadan kaçınmak için hızla alçaldığı bilgisine yer verildi.







Mayıs ayı başında Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir adaya 12 milden fazla yaklaşan bir Amerikan destroyerinin yolu, Çin'e ait savaş uçakları ve gemileri tarafından kesilmeye çalışılmıştı.