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güney çin denizi'nde 'tehlikeli yakınlaşma'

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE 'TEHLİKELİ YAKINLAŞMA'

ABD Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait iki savaş uçağının ABD'ye ait bir keşif uçağını "taciz ettiği"ni duyurdu.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:28
Puan Ver : Güney Çin Denizi'nde 'tehlikeli Yakınlaşma'(7/10)5


Pentagon sözcülerinden Michelle Baldanza tarafından yapılan yazılı  açıklamada, ABD donanmasına ait bir keşif uçağının önceki gün Güney Çin  Denizi'nde uluslararası sularda seyrederken Çin'e ait iki taktik savaş uçağı  tarafından "taciz edildiği" bildirildi.



Pentagon tarafından "güvensiz" olarak tanımlanan "yakınlaşmada" iki  J-11 tipi Çin savaş uçağının, EP-3E tipi Amerikan keşif uçağına 15 metre kadar  yaklaştığı kaydedildi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Amerikan keşif uçağının olası  bir çarpışmadan kaçınmak için hızla alçaldığı bilgisine yer verildi.



Mayıs ayı başında Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir adaya 12  milden fazla yaklaşan bir Amerikan destroyerinin yolu, Çin'e ait savaş uçakları  ve gemileri tarafından kesilmeye çalışılmıştı.








Etiketler: Güney  Çin  Denizi  Nde    Tehlikeli  Yakınlaşma      haber

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