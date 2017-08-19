Güney Avustralya hükümeti dünyanın en büyük pil depolama tesisini kurmak için Elon Musk ile bir anlaşma yaptı. Yapılacak olan tesis, mevcut bütün devlet binalarının ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak ve ilerde gerçekleştirilecek projelere öncülük edecek.

10 YILDA YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ TAMAMLANACAK

Bu proje ile Güney Avustralya gelecek 10 yılda tamamen yenilenebilir enerjiye geçmiş olacak. Böylece fosil yakıtlardan sağlanan enerji tamamen yenilenebilir enerjiye dönüşmüş olacak. Enerji dağıtımının kontrol edilebilmesi ve günlerce depolanabilir olabilmesini sağlayan güneş enerji sisteminin bölgeyi rahatlatacağı tahmin edilmektedir.

PROJE İNŞAATI, 2020'DE BİTİRİLECEK

2018 yılında başlanması planlanan dev proje inşaatının, herhangi bir gecikme olmazsa 2020'de tamamlanacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamanın ardından, Tunus'ta Avrupa için 4 gigawatt enerji üretebilecek bir güneş enerjisi termik santrali inşaası önerisi tekrar gündeme geldi. Projelerin hayata geçirilmesiyle enerji sorunun ortadan kalkacağı ve gelecekte daha fazla enerji olanağı sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: haberinburada