GÜNEY AMERİKALI KALECİDEN MÜTHİŞ RÖVEŞATA
Güney Amerika Ligi'nin 11.haftasında Baroka kendi evinde Orlanda Pirates'i ağırladı. Son dakikaları nefes kesen mücadelede ev sahibi ekip 90+6'da kullandığı korner vuruşunda ileriye çıkan kalecisi Masuluke Oscarine'nin attığı müthiş röveşata golüyle 1 puanı almayı başardı.
Baroka'nin Orlanda Pirates'i ağırladığı 11. haftada Güney Ameriklalı kaleci Masuluke Oscarine'nin attığı gol geceye damga vurdu. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında öne geçen Orlanda Pirates, 90+6'da Baroka kalecisi Oscarine'nin attığı röveşata gol ile adeta yıkıldı. 1-1 sona eren mücadele sonunda ev sahibi ekip puanını 11 yaparak 10. sıraya yükselirken, Orlanda Pirates puanını 17 yaparak 6. sıraya yükseldi.
kaynak:yenişafak
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