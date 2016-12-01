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güney amerikalı kaleciden müthiş röveşata

GÜNEY AMERİKALI KALECİDEN MÜTHİŞ RÖVEŞATA

Güney Amerika Ligi'nin 11.haftasında Baroka kendi evinde Orlanda Pirates'i ağırladı. Son dakikaları nefes kesen mücadelede ev sahibi ekip 90+6'da kullandığı korner vuruşunda ileriye çıkan kalecisi Masuluke Oscarine'nin attığı müthiş röveşata golüyle 1 puanı almayı başardı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 09:40
Puan Ver : Güney Amerikalı Kaleciden Müthiş Röveşata(8/10)9


Baroka'nin Orlanda Pirates'i ağırladığı 11. haftada Güney Ameriklalı kaleci Masuluke Oscarine'nin attığı gol geceye damga vurdu. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında öne geçen Orlanda Pirates, 90+6'da Baroka kalecisi Oscarine'nin attığı röveşata gol ile adeta yıkıldı. 1-1 sona eren mücadele sonunda ev sahibi ekip puanını 11 yaparak 10. sıraya yükselirken, Orlanda Pirates puanını 17 yaparak 6. sıraya yükseldi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Güney  Amerikalı  Kaleciden  Müthiş  Röveşata    haber

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