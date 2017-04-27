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güney amerika futbolunda yolsuzluk depremi

GÜNEY AMERİKA FUTBOLUNDA YOLSUZLUK DEPREMİ

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nda milyonlarca dolarlık yolsuzluk yapıldığını ortaya koyan rapor açıklandı

Tarih : 27 Nisan 2017, 12:41
Puan Ver : Güney Amerika Futbolunda Yolsuzluk Depremi(8/10)8


Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) yöneticilerinin 2000-2015 yıllarında yaklaşık 130 milyon dolar yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.



Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen CONMEBOL'un yıllık genel kurulunda, konfederasyonun geçmiş yıllarında yolsuzluk yapılıp yapılmadığını araştıran uluslararası finansal denetim firması Ernst & Young'un raporu açıklandı.



Rapora göre, CONMEBOL'da 27 yıl başkanlık görevini sürdürmesinin ardından 2013'te sağlık sorunları gerekçesiyle istifa eden eski başkan Nicolas Leoz, konfederasyon gelirlerinden 26,9 milyon doları kendi hesabına aktardı.



Raporda, gereken belgeler olmadan taraflara 58 milyon dolar ödeme yapıldığı, kimliği tespit edilemeyen hesaplara 33,3 milyon dolar, şüpheli hesaplara ise 10,4 milyon dolar transfer edildiği belirtildi.



Toplamda 128,6 milyon dolarlık yolsuzluğun ortaya çıkarıldığı rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, kurum içinde finansal denetim yapılması amacıyla geçen yıl kendisinin başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, "Temiz banka hesapları ve bunların denetim altında bulunması, ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugün her konuda hesap verebilecek yöneticilere sahibiz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Güney  Amerika  Futbolunda  Yolsuzluk  Depremi    haber

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