

Türkiye'nin Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener, Güney Afrika'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının varlığına dikkat çekerek, "Peşlerindeyiz ve sonuna kadar da peşlerinde olacağız. Hepsinin nerede olduğunu biliyoruz. Gelsinler kendilerini adalete teslim etsinler." dedi.







Esener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika'da çok önemli bir açılım programı ve bu çerçevede bölgede sivil toplum kuruluşlarının çok önemli bir varlığı olduğunu hatırlattı.







Güney Afrika'nın ise Türkiye'nin yeni keşfettiği bir yer olmadığını dile getiren Esener, "Siyasi olarak Güney Afrika bizim için stratejik ortak. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'daki en önemli ve lider ülkelerden bir tanesi." diye konuştu.







Gerek Afrika'da gerekse dünyada Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin birlikte hareket etmek ve ortak olarak görmek isteyeceği ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Esener, iki ülke ilişkilerinin daha da ileri taşınması gerektiğinin altını çizdi.







Siyaset konusunda da Türkiye için çok önemli bir ortak olan Güney Afrika'nın ulaşım, haberleşme, finansal altyapısı ile Afrika'da görülmeyen gelişmişlikte bir düzeye sahip olması nedeniyle ekonomik anlamda da çok önemli olduğunu anlatan Büyükelçi Esener, şöyle devam etti:







"Bu ülkeden Afrika'ya giriş bizim için çok kolay. Burada bir varlık gösterebildiğimiz takdirde, bunu şirketlerimiz için söylüyorum, gerisini getirmek çok daha kolay. Girmek biraz zor olabilir ama hiçbir şey çaba göstermeden olmuyor. Girdiğiniz zaman Sahraaltı Afrika'da ulaşamayacağınız yer yok. Çünkü çok ciddi bir etki alanı var. Bu ekonomik etki alanı, belki siyasi etki alanından daha da ileride. Çünkü oradaki büyük şirketlerin listesine herhangi bir Türk ürünüyle girdiğiniz zaman bu sizi çok önemli yerlere götürür.







Bu konuda önümüzdeki en büyük sorun ise Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti ile bir serbest ticaret anlaşmasının olmaması. Ne yazık ki çok uzun zamandır ve bizim ısrarlı taleplerimize rağmen oturup bizimle görüşmeyi reddediyorlar. Bu olmadığı için ticaret konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Ticaretimiz dönemsel olarak 2 milyar doların biraz üstüne çıkıyor ama bunun iki taraflı olarak 10 milyar dolara ulaşması çok mümkün. Bu çok önemli bir rakam ve bize Güney Afrika'nın önemini de gösteriyor."







İŞADAMLARINA ÇAĞRI







Güney Afrika'da Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının çeşitliliği konusunda bilgi veren Esener, bunun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) söz konusu ülkede önemli çalışmaları bulunduğunu, Yunus Emre Enstitüsünün de bu ülkedeki kuruluş çalışmalarının önemli ölçüde bittiğini vurguladı.







Esener, Türk iş adamlarına da seslenerek, "Gelsinler, keşfetsinler. Yanlarında kendilerine yardımcı olmaya çalışan bir büyükelçilik bulacaklar." şeklinde konuştu.







"FETÖ'YE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"







FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına da değinen Esener, Güney Afrika'nın örgütün özellikle yapılanmayı arzu ettiği ve hedeflediği bir ülke olduğunu vurguladı.







Esener, "Yalnız böyle istemeleri böyle olacağı anlamına gelmiyor. Bu devam edecek. Kendilerini rahat hissetmesinler. Mutlaka izleyeceklerdir. Kendilerine de bir mesaj vermek istiyorum. Peşlerindeyiz ve sonuna kadar da peşlerinde olacağız. Hepsinin nerede olduğunu biliyoruz. Gelsinler kendilerini adalete teslim etsinler. Hukuk çerçevesinde ne olacaksa ortaya çıkar. Sonuçlarına da katlansınlar ama büyükelçilik, devlet ve diğer kurumlarımız olarak biz bu konuda çok kararlıyız. Bunun peşini bırakmayacağız. Kendilerini orada çok rahat hissedeceklerini zannetmesinler. Bu konuda mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk