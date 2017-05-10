Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşayan 5 aslan dünyanın en büyük doğal yaşam alanından kaçarak kayıplara karıştı. Aslanların firar ettiği Komatipoort kenti yakınlarında yolda bir sürücünün görüp haber vermesiyle ortaya çıktı.



Parkın sözcüsü Rey Thakhuli, yetkililerin aslanların peşine düştüğünü açıkladı. Ancak büyük şeker kamışı tarlalarına kaçan hayvanların bulunmasının çok zor olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada sözcü aslanları görüp fotoğraf çekmek isteyenlere uyarıda bulunarak “Çok tehlikeliler daha şimdiden bir ineği öldürdüler bile” diye konuştu. Aslanların nasıl kaçtığı da araştırılıyor.











kaynak:milliyet