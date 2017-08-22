GÜNEY AFRİKA'DA 4 KİŞİLİK 'YAMYAMLIK ÇETESİ' YAKALANDI
Güney Afrika'da ''İnsan eti yemekten usandım'' diyerek polise teslim olan şahıs, yamyam çetesini ortaya çıkardı. 4 kişiyi gözaltına alan polis, bir evde vücut parçaları buldu.
Güney Afrika'nın Durban kentinde 4 kişi "yamyamlık" iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşları 22 ile 32 arasında değişen bu kişilerin cinayet ve cinayet için komplo kurmaktan yargılanacakları açıklandı.
"İNSAN ETİ YEMEKTEN USANDIM"
Dava, sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise teslim olmasıyla açıldı. Karakolda sorgulanan sanık, polise bir insan eli ve bacağı gösterdi. Daha sonra bu kişinin Kwazulu Natal eyaletinde gösterdiği bir evde çok sayıda vücut parçası bulundu.
YAMYAMLIK ÇETESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Escourt Emniyeti Sözcüsü, sanıkların daha büyük bir "yamyamlık çetesinin" parçası olabileceğini söyledi. Soruşturmayı genişleten polis, bölgede yakınları kaybolan kişilerden yardım istedi.
SIRT ÇANTASINDAN İNSAN KAFASI ÇIKTI
Evde bulunan vücut parçalarının tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp uzmanlarından yardım istendi. Durban'da bir ay önce de sırt çantasında insan kafası bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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