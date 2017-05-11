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güneşten korunmak şart mı?

GÜNEŞTEN KORUNMAK ŞART MI?

Güneş ışınları, erken yaşlanmaya sebep olmakla birlikte aynı zamanda genetiğimize de zarar veriyor. Mutasyona uğrayan hücreler koyu renkli lekelere, bu lekeler de kansere dönüşebiliyor

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:39
Puan Ver : Güneşten Korunmak Şart Mı?(10/10)9


Güneşin ultraviyole yelpazesinde üç tür radyasyon bulunur: UVA, UVB ve UVC. Işınlar dalga boylarına göre yani cilde ne kadar derin nüfuz ettiklerine göre sınıflandırılır.

UVA'nın dalga boyu en uzun olandır ve dermise kadar nüfuz edebilir. UVA ışınlarının büyük kısmı atmosferdeki ozon tabakasından geçip tüm dünyaya ve cildinize akın eder.

UVB ışınları ultraviyole yelpazesinde orta ölçekte dalga boyuna sahiptir ve çoğu ozon tabakasında tutulur. Ancak dünyaya ulaşmayı başaran ışınlar epidermise nüfuz ederek burada gelişmekte olan hücrelere zarar verir. Ozon tabakası yok olmaya başladığı için, 20 yıl öncesinde olduğundan çok daha fazla UVB ışını artık dünyaya ulaşmayı başarabiliyor.

UVC ışınları yelpazedeki en kısa dalga boyuna sahip ışınlardır ve ozon tarafından tamamen emilip cilde zarar vermez.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Güneşten  Korunmak  Şart      haber

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