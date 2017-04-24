

Yaşam ve enerji kaynağı Güneş'in hayatımızdaki önemi çok büyük fakat delinen ozon tabakası ve diğer sebeplerden ötürü cildimizin maruz kaldığı zararlar gün be gün artıyor. Güneş ışınlarının verdiği zararlar tüm mevsimlerde devam ettiği için yıl boyunca korunmak gerekiyor.







Ürün Uzmanı Volkan Doğan, kullanılan herhangi bir güneş koruyucunun cildi zararlı etkilerden koruyacağını fakat koruyucu özelliği yüksek olan ürünün kimyasal oranının da yüksek olduğunu belirtiyor. "Eğer bir ürün sizi güneşin zararlı ışınlarından koruduğunu iddia ediyorsa, bitkisel içerikli olması, doğal olması gibi özellikler hiçbir anlam ifade etmiyor." diyor.







GÜNEŞE ÇIKMADAN YARIM SAAT ÖNCE SÜRÜLEN KREM KORUYUCU ETKİYİ ARTIYOR







Güneş ışınlarının etkilerinden korunmak için evden çıkmadan yarım saat önce sürülen koruyucu içerikli kremler daha etkili oluyor. Volkan Doğan " Zararlarından korunalım ama bir yandan bronzlaşmak da istiyoruz. Bu duruma katkı sağlayan ürünlerde mevcut tabii ki.Bu ürünlerde de bir miktar güneş koruması var ama içeriğindeki maddeler sayesinde daha hızlı ve daha kahverengi bir alt tonla bronzlaşmanızı sağlıyorlar. Bu ürünlerin yanı sıra, doğal yağlarla (hindistan cevizi yağı, kakao yağı ve havuç yağı gibi) bronzlaşmayı tercih edenler de var. Tabii doğal ürünleri tercih edenlerin kullandıkları yağların oranlarına dikkat etmesi şart." diye ekliyor.







BRONZLAŞIRKEN GÜNEŞ IŞINLARININ ZARARLARINDAN KORUNMAK MÜMKÜN&NBSP;







Doğan, "Bronzlaşma sağlayan ürünleri dikkatli kullanmazsak gereğinden fazla yan etkiye maruz kalabiliriz. Ayrıca kullanacağımız ürünlerin miadı bu noktada çok büyük önem teşkil ediyor. Güneş ürünleri kullanımı için başlangıç tarihi Nisan." diye ekliyor.







Bronzlaşma sağlayan ürünleri kullanmadan önce mutlaka vücudu tuzlu ve klorlu sudan arındırmak gerekiyor. Vücudu arındırmadan önce yapılan kullanımlarda çok ciddi alerjik reaksiyonlar baş gösterebiliyor.







Adwise Dijital Ajans Ajans Başkanı Atilla Muslu son dönemde internet üzerinden bu tip cilt ürünlerinin aramalarının arttığını belirtiyor. Muslu" Tüketicinin bilinç seviyesinin arttığını söyleyebiliriz çünkü güneş koruyucu almak için Temmuz ayının gelmesini kimse beklemiyor. Çok daha önceden ürün satın alarak sürekli kullananlar var." diyor.







kaynak:sabah