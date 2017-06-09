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güneşe çıkarken mutlaka önleminizi alın!

GÜNEŞE ÇIKARKEN MUTLAKA ÖNLEMİNİZİ ALIN!

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özyılkan, güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını, özellikle çocuklar ve beyaz tenli kişilerin cilt kanseri riskine karşı yüksek dereceli güneş kremi kullanmasını önerdi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 14:05
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Sıcakların etkisini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Özyılkan, yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların, güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde mümkünse dışarı çıkmamasını istedi. Dik gelen güneş ışınlarının cilde zarar verdiğini ve aşırı sıcakta vücudun çok su kaybettiğini anlatan Prof. Dr. Özyılkan, "Zorunlu durumlarda dışarı çıkılacaksa, insanlar başına geniş şapkalar takmalı. Güneşe karşı daha hassas olan çocuklar ve özellikle beyaz tenli olanlar, cilt kanseri riskine karşı derecesi yüksek güneş kremi kullanmalı" dedi.

 



 



kaynak:Sabah








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