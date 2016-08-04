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güneş yanıkları deri kanserine sebep mi oluyor ?

GÜNEŞ YANIKLARI DERİ KANSERİNE SEBEP Mİ OLUYOR ?

Çocuk yaşlarda oluşan güneş yanıklarının ileride deri kanserine neden olabileceğini söyleyen Dermatolog Dr. Selda Yıldırım, klorlu havuz suyundan çıktıktan sonra çocukların güneş altında yanmasının çok riski olduğunu anlattı.

Tarih : 04 Ağustos 2016, 14:38
Puan Ver : Güneş Yanıkları Deri Kanserine Sebep Mi Oluyor ?(0/10)


Dermatolog Dr. Selda Yıldırım, "Küçük bir bebeği, havuzun klorlu suyuna soktuktan sonra korunmasız olarak güneş ışığına maruz bırakmak yanık oluşması için büyük bir risktir. Çocukluk çağında güneş yanığı geçirmiş olmak ise ileride karşılaşılabilecek deri kanseri riskini büyük oranda yükseltiyor' dedi.



Güneş yerine D vitamini



Çocuklarımızın günde 10-15 dakika sadece yüz ve ön kollarının bile güneş görmesinin bizim ülkemizde D vitamini sentezi için yeterli olduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, "Anneler ve babalar bu konu ile ilgili bir panik yaşamasınlar.



Çocukları için gerekli D vitamini sentezini düşünürken güneşin yan etkilerini de unutmasınlar. D vitamini tabii ki önemli bir vitamindir. Doğal bağışıklığı güçlendirir. Kemiklerin ve dişlerin gelişimi için gereklidir. Sindirim sistemi, tiroit fonksiyonları ve bazı hormonların işlevsel düzenlenmesinde görev alır. Ancak diyelim ki vücutta D vitamini eksikliği var.



Bu eksikliği dışarıdan tıbbi olarak destekleyici vitamin hapları, damlaları ve ampul formları mevcut. Ancak güneşin ciltte oluşturduğu zararın önüne geçmek çok daha zor. Bütün bu sebeplerden dolayı, D vitamini eksikliği varsa, sentezi için gerekli olan ancak deri kanserine yol açma riski olan güneş ışınları yerine, dışarıdan D vitamini desteği alarak bu eksiğin giderilmesi çok daha mantıklıdır" şeklinde konuştu.












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