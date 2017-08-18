GÜNEŞ TUTULMASININ MALİYETİ 694 MİLYON DOLAR
Challenger, Gray & Christmas`ın verilerine göre, gelecek hafta gerçekleşecek ve ABD`den izlenecek güneş tutulmasını seyretmenin maliyeti 694 milyon doları bulacak.
21 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek belki ama ABD'nin Oregon, Idaho, Wyoming, Tennessee ve Güney Carolina hattında büyük heyecan yaratacak. Chicago merkezli kariyer ekspertiz firması Challenger, Gray & Christmas, güneş tutulmasını aynı bölgede son olarak 1918'de izleyen insanların muhtemelen çok ilgilenmediği bir hesaplama yaptı: İşgücü kaybı maliyeti. Buna göre çalışanların, öğlen vaktinde gerçekleşecek tutulmayı izlemek için işine ara vermesi 694 milyon dolarlık bir maliyete yol açacak.
TUTULMA 2 DAKİKA SÜRECEK
Çalışanların tutulmayı seyretmek için hazırlığı ortalama 20 dakika, tutulma ise yaklaşık 2 dakika sürecek.
İşgücü istatistikleri bürosunun verilerine göre ABD'de çalışanların yüzde 83'ü hafta içindeki genel çalışma saatlerinde işe gidiyor. Challenger, Gray & Christmas, bu verinin yanı sıra ortalama saatlik ücretler ve tam zamanlı çalışanların sayısını hesaba kattı.
YÜZ BİNLERCE TURİST ÇEKECEK
Güneş tutulmasının götürüsü olduğu kadar getirisi de olacak. Uzmanlar turizmden on milyonlarca dolar gelir beklerken, Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'i 50 bin ila 75 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu kişilerin de 15-20 milyon dolar arası harcama yapması.
Güney Carolina'yı ziyaret etmesi beklenen 100 bin kişiden 43 milyon dolar gelir beklenirken, Idaho'da ziyaretçi sayısının 500 bine ulaşabileceği ifade ediliyor.
ÖZEL BİR ETKİNLİK HAZIRLANMALI
Challenger, Gray & Christmas, Amerikalı çalışanların ne olursa olsun yüzyılda bir gerçekleşen bu olayı kaçırmamaları ve işverenlerin ofis içi iletişimi artırmak için özel bir etkinlik düzenlemeleri gerektiğini söylerken OfficeTeam'e göre kişisel e-postaları yanıtlamak, mesajlaşmak, online alışveriş yapmak gibi faaliyetlerin çalışanların en az 42 dakikasını alıyor. Haftada sekiz saate denk gelen verimlilik düşüklüğü ise 15,5 milyar dolarlık maliyetle kendini gösteriyor. (BUSINESS INSIDER)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar