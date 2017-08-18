Challenger, Gray & Christmas`ın verilerine göre, gelecek hafta gerçekleşecek ve ABD`den izlenecek güneş tutulmasını seyretmenin maliyeti 694 milyon doları bulacak.

21 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek belki ama ABD'nin Oregon, Idaho, Wyoming, Tennessee ve Güney Carolina hattında büyük heyecan yaratacak. Chicago merkezli kariyer ekspertiz firması Challenger, Gray & Christmas, güneş tutulmasını aynı bölgede son olarak 1918'de izleyen insanların muhtemelen çok ilgilenmediği bir hesaplama yaptı: İşgücü kaybı maliyeti. Buna göre çalışanların, öğlen vaktinde gerçekleşecek tutulmayı izlemek için işine ara vermesi 694 milyon dolarlık bir maliyete yol açacak.

TUTULMA 2 DAKİKA SÜRECEK

Çalışanların tutulmayı seyretmek için hazırlığı ortalama 20 dakika, tutulma ise yaklaşık 2 dakika sürecek.

İşgücü istatistikleri bürosunun verilerine göre ABD'de çalışanların yüzde 83'ü hafta içindeki genel çalışma saatlerinde işe gidiyor. Challenger, Gray & Christmas, bu verinin yanı sıra ortalama saatlik ücretler ve tam zamanlı çalışanların sayısını hesaba kattı.

YÜZ BİNLERCE TURİST ÇEKECEK

Güneş tutulmasının götürüsü olduğu kadar getirisi de olacak. Uzmanlar turizmden on milyonlarca dolar gelir beklerken, Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'i 50 bin ila 75 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu kişilerin de 15-20 milyon dolar arası harcama yapması.

Güney Carolina'yı ziyaret etmesi beklenen 100 bin kişiden 43 milyon dolar gelir beklenirken, Idaho'da ziyaretçi sayısının 500 bine ulaşabileceği ifade ediliyor.

ÖZEL BİR ETKİNLİK HAZIRLANMALI

Challenger, Gray & Christmas, Amerikalı çalışanların ne olursa olsun yüzyılda bir gerçekleşen bu olayı kaçırmamaları ve işverenlerin ofis içi iletişimi artırmak için özel bir etkinlik düzenlemeleri gerektiğini söylerken OfficeTeam'e göre kişisel e-postaları yanıtlamak, mesajlaşmak, online alışveriş yapmak gibi faaliyetlerin çalışanların en az 42 dakikasını alıyor. Haftada sekiz saate denk gelen verimlilik düşüklüğü ise 15,5 milyar dolarlık maliyetle kendini gösteriyor. (BUSINESS INSIDER)

Kaynak: haberinburada