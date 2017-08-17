1776'dan bu yana Amerika'da ilk kez bu kadar net görünecek olan tutulma, özellikle Hopkinsville, Kentucky gibi şehirlerdeki otel ve motellere yaradı. En düşük kalitede motel odalarının fiyatları gece başına 400 doların üstüne çıktı . Oregon kamp bölgesindeki sit alanlarda rezervasyonların tamamı neredeyse tükendi.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK GÜNEŞ TUTULMASI

Bazı bölgelerde kısmen olsa da, tüm ABD'nin izleyebileceği güneş tutulması, dünya üzerinde son on yılın en büyük güneş tutulması olarak kabul ediliyor. Gece saatlerine denk geldiğinden Türkiye'de gözlemlenemeyecek olan güneş tutulması için bir sonraki tarih 2060 yılı olarak tahmin ediliyor.

GÖZLEMCİLER REZERVASYONLARI TÜKETTİ, FİYATLAR UÇTU

Amerikalı gökbilimciler tutulmanın en net Kuzey Amerika'da 100 kilometrekarelik bir alanda izlenebileceğini ifade etti. Casper, Wyoming gibi dağ kasabaları, yüksek rakımlı yerler düşük ışık kirliliği olduğundan popüler tutulma izleme noktaları olarak tercih ediliyor. Bu alanlardaki birçok pansiyon ve moteller şu an için rezerve edilmiş durumda. Çevredeki oteller, oda fiyatlarını gece başına 1.000 dolara çıkarmış durumda. Kalacak yer sorununu aşan kişiler için ikinci büyük problem ise ulaşım. LA'dan Kansas'a 200 dolar olan uçuşlar bu süreçte 608 dolara kadar çıktı.

O GÜNE ÖZEL UÇUŞLAR PLANLANDI

Yüksek talep ve yoğunluk nedeniyle, Doğu Oregon Üniversitesi yurt odalarını gecelik 500 dolar olarak ziyaretçilere açtı. Çitlerle çevrili çimenlik alanlardaki fiyatlar ise gecelik 250 $. Bunun yanında havadan tutulmaya tanık olmak isteyenler için hava yolları şirketlerince özel uçuşlar planlandı. Bazı şirketler güneş ve ayın toplamda 2-3 saati bulacak bu dansını çeşitli aktivitelerle eğlenceye çevirmeyi planlıyor.

Kaynak: haberinburada