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Güneş Sistemi'nin 4 Milyar Yıllık En Eski Asteroid Ailesi keşfedildi

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN 4 MİLYAR YILLIK EN ESKİ ASTEROİD AİLESİ KEŞFEDİLDİ

Gök bilimciler, Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağı'nda, 4 milyar yıllık asteroidlerin ilk örnekleri saptadı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Güneş Sistemi'nin 4 Milyar Yıllık En Eski Asteroid Ailesi Keşfedildi(6/10)2

ABD'nin Southwest Araştırma Enstitüsünden gök bilimcilerin önderlik ettiği uluslararası araştırma ekibi, Güneş Sistemi'nin en eski asteroid ailesinin bulgularına rastladı.

STEROİDLERİN BİRBİRİYLE ÇARPIŞMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Güneş Sistemi'nin erken oluşum evresinde, gezegenlerden arta kalan malzemelerin ayrı bir yörüngede toplanmasıyla oluşan Asteroid Kuşağı'nın görece daha az kalabalık bir bölgesinde keşfedilen asteroid grubunun, "gaz devleri" denilen Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi dıştaki gezegenlerin oluşmasıyla ortaya çıkan yörünge değişimleri sırasında daha büyük asteroidlerin birbiriyle çarpışması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

EN ESKİ ASTEROİD AİLESİNİ BELİRLEDİLER

Aynı ailedeki daha küçük boyutlu asteroidlerin itme etkisiyle daha hızlı hareket edeceğini ve daha uzağa savrulacağını hesap eden gök bilimciler, Asteroid Kuşağı'ndaki gök cisimlerini boyutlarına ve uzaklık-yakınlık ilişkilerine göre sınıflayarak aynı aileden olan cisimleri belirlemeye çalıştı. Ekip, bu işlemin sonunda yeni keşfedilenlerin izini daha büyük gök cisimlerine doğru sürerek ana kuşaktaki en eski asteroid ailesini belirlemiş oldu.

EN AZ 4 MİLYAR YILLIK

Asteroid ailesinin en az 4 milyar yıllık olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, yeni keşfedilen asteroid ailesine, baba asteroidin hangisi olduğu henüz kesin olarak belirlenemediğinden, bir isim vermedi. Ekip, araştırmanın devamında söz konusu tekniği Asteroid Kuşağı'ndaki tüm gök cisimlerine uygulayarak buradaki asteroid ailelerinin eksiksiz bir haritasını çıkarmayı amaçlıyor. Araştırmanın bulguları "Science" dergisinde yayınlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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