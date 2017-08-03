GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDA STRATOSFER TABAKASINA SAHİP YENİ BİR GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
Bilim adamları, Güneş Sistemi dışında, atmosferinde su moleküllerinin yükseklere çıkıldıkça ısındığı stratosfer benzeri tabakası bulunan bir "öte-gezegen" keşfetti.
İngiltere'nin Exeter Üniversitesi ve ABD'nin Maryland Üniversitesinden bilim adamları, Dünya'dan yaklaşık 900 ışık yılı ötede keşfedilen "WASP-121b" adlı Jüpiter büyüklüğündeki sıcak gaz gezegenin, Güneş Sistemindeki gezegenlere benzer atmosfer özellikleri gösterdiğini saptadı.
SU BUHARININ ÖZELLİKLERİ TAHMİN EDİLEBİLİR
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'ndaki spektroskopi enstrümanını kullanan bilim adamları, ışığın farklı dalga boylarında gezegenin atmosferinde nasıl hareket ettiğini inceledi.
Su molekülleri atmosferde sıcaklık özelliklerine göre önceden tahmin edilebilir parlaklık düzeylerine ulaşıyor. Soğuk havalarda su buharı ışığı bloke ederken, yüksek sıcaklıklarda moleküller açığa çıkan enerjiyle parlıyor.
GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERE BENZİYOR
Araştırmacılar WASP-121b'deki su molekülerinde yaptıkları gözlemlerde yüzeyden yukarı çıkıldıkça su moleküllerinin parlaklığının arttığı, bu durumun gezegende Güneş Sitemindeki gezegenlerin çoğunda görülen benzer güçlü bir stratosferin varlığına işaret ettiğini kaydetti.
Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.
Kaynak: haberinburada
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