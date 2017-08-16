Süper Lig'in ilk haftasında Akhisar'a 1-0 mağlup olan ve kadrosunda eksikler olduğu görülen Sivasspor, Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Aras Özbiliz'e transfer teklifi yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ın vereceği kararı beklerken teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime konuyla ilgili onay verdiği öğrenildi.

ARAS OYNAMAK İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüpte forma şansı bulamadığı için rahatsız olduğu ve sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği aktarıldı.

Kaynak: haberinburada