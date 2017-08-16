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Güneş, oyun havası oynadığı futbolcuyu takımdan yolladı

GÜNEŞ, OYUN HAVASI OYNADIĞI FUTBOLCUYU TAKIMDAN YOLLADI

Sivasspor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözden çıkardığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz'in transferi için resmi teklifte bulundu.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Güneş, Oyun Havası Oynadığı Futbolcuyu Takımdan Yolladı(9/10)5

Süper Lig'in ilk haftasında Akhisar'a 1-0 mağlup olan ve kadrosunda eksikler olduğu görülen Sivasspor, Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Aras Özbiliz'e transfer teklifi yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ın vereceği kararı beklerken teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime konuyla ilgili onay verdiği öğrenildi.

ARAS OYNAMAK İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüpte forma şansı bulamadığı için rahatsız olduğu ve sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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