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güneş kırmızısı htc u11 ön siparişe sunuldu

GÜNEŞ KIRMIZISI HTC U11 ÖN SİPARİŞE SUNULDU

HTC, kısa bir süre önce satışa çıkardığı HTC U11'e bir renk seçeneği daha ekledi. Güneş kırmızısı HTC U11, bugün HTC tarafından önsiparişe sunuldu.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:42
Puan Ver : Güneş Kırmızısı Htc U11 Ön Siparişe Sunuldu(6/10)4


HTC, kısa bir süre önce satışa çıkardığı HTC U11'e bir renk seçeneği daha ekledi. Güneş kırmızısı HTC U11, bugün HTC tarafından önsiparişe sunuldu.



Hatırlayacağınız gibi dün yayınlanan bir fotoğraf, HTC U11'in kırmızı versiyonunu ortaya çıkarmıştı. Bu fotoğrafın yanı sıra paylaşılan bilgiler bu yeni renk seçeneğinin çok yakında satışa çıkacağını gösteriyordu. Anlaşılan o ki kırmızı HTC U11'in çıkışı beklenenden de önceymiş. Çünkü HTC bugün yayınladığı açıklamayla “güneş kırmızısı” olarak adlandırdığı yeni bir renk seçeneğinin önsiparişe açıldığını duyurdu.



Kısa bir süre önce satışa çıkan HTC U11 siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkmıştı. Şimdi bunlara güneş kırmızısı da eklendi. Ayrıca çok yakında “buz beyaz” olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneğinin daha satışa çıkacağı gelen haberler arasında. Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle piyasaya sürülen güneş kırmızımsı HTC U11, 649 dolara ön siparişe sunuldu.



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